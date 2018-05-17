«Некоторых пенсионеров могут лишить выплат» – Минсоцполитики опровергает фейк 17 мая 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Говорят, что некоторых пенсионеров могут лишить пенсий якобы из-за требований Международного валютного фонда. Речь идет о перепроверке стажа людей, находящихся на заслуженном отдыхе, расчетная пенсия которых оказалась ниже минимальной. Если выяснится, что стажа не хватает, то им могут аннулировать выплаты. Это правда?

Виктор Константинович

По закону пенсии начисляются украинцам, которые официально работали как минимум 15 лет. Эти требования предусмотрены пенсионной реформой, которая стартовала осенью прошлого года. При этом годы работы не гарантируют пожилым людям «сытой жизни», ведь даже при большом стаже и минимальной зарплате размер пенсии может оказаться меньше минимального. «Разницу» должно оплатить государство.



В СМИ действительно просочилась информация, что чиновники проводят проверку пенсионеров по рекомендации МВФ. По слухам, власти могут аннулировать выплаты тем украинцам, стаж которых не подтвердится.



В Министерстве социальной политики Украины данную информацию назвали фейковой. В заявлении ведомства говорится, что МВФ не выдвигал Украине таких требований.



«Минсоцполитики Украины официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой», – отмечается в сообщении.