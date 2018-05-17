Велодень в Харькове: некоторые аспекты засекретили

В воскресенье, 20 мая, в Харькове пройдет традиционный Велодень – тринадцатый по счету.

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Велодень – масштабный социально-спортивный проект, который проходит в Харькове с 2006 года, популяризирует здоровый образ жизни и пропагандирует безопасность и взаимоуважение ко всем участникам дорожного движения.

Велолюбителей и бесколесных харьковчан ждут велопробег по центру города, а на площади Свободы – флешмоб из тысяч велосипедистов, тематика которого пока держится в секрете.Маршрут велодня останется неизменным и будет пролегать по центральным улицам города: ул. Сумской, пр. Науки, ул. Новгородской, ул. Динамовской, ул. Алчевских и ул. Чернышевской. Старт и финиш велопробега – на пл. Свободы, сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.– На протяжении всего дня на центральной площади Харькова будет проходить праздник велоспорта, гости любого возраста и интересов смогут принять участие в различных конкурсах. Большое внимание мы уделяем детской зоне: для детей подготовлено множество развлечений, конкурсов и подарков, – говорит директор департамента.На площади будут развлекательные зоны, конкурсы, фудкорт, выставка велотехники и велоаксессуаров, активности для детей и взрослых, уточняют в PR-агентстве Bagels&Letters. Как и в прошлом году, пройдет розыгрыш велосипеда от «Велопланеты».– В этом году мы решили не менять полюбившийся слоган: «Рулишь ты!». Он – о праве велосипедистов быть равноправными и равноответственными участниками дорожного движения, – рассказывает глава оргкомитета Велодня Виктория Смагина. – Стремление к безопасности, ответственность, уважение к другим – без этого за руль лучше не садиться.А перед стартом велопробега, в 10.00, его участники проведут традиционный, но в этом году секретный флешмоб с участием тысяч велосипедистов. Идеи для флешмоба велохарьковчане предлагали во время конкурса на «Портале харьковчанина». Отбор проходил в два этапа. Из более ста предложений выбрали десять лучших.– Было подано более ста заявок, – отмечает Алексей Чубаров. – Некоторые из них были совсем шуточные, но попадались и интересные предложения. В течение двух недель за идеи шло голосование. Одна из них получила наибольшую поддержку харьковчан и будет воплощена в рамках флешмоба. Приглашаем победителя на пл. Свободы – мы подарим ему велосипед.– Идеи были разные — от смешных до по-настоящему крутых. Мы взяли для секретного флешмоба одну из них, но никому, даже ее автору, об этом пока не сказали. Иначе не будет никакого сюрприза, – подтверждает Виктория Смагина.Какую фигуру будут собирать велосипедисты, организаторы пока держат в секрете и приглашают харьковчан присоединиться к флешмобу. Планируется, что в нем примут участие более трех тысяч человек.Ранним утром 20 мая, еще до флешмоба и пробега велосипедисты колоннами отправятся со всех концов Харькова на площадь Свободы с точек сбора на ул. Одесской, Алексеевке, Новых Домах, Холодной Горе, ХТЗ. Традиционно одна из самых массовых колонн формируется на Салтовке, на площадке возле ТРЦ «Караван». Уже третий год во время формирования колонны там работает бесплатный ВелоPitStop – с 7.30 до 9.00, где можно получить консультацию, быстро осмотреть и отремонтировать свой байк, напоминают в PR-агентстве Bagels&Letters.На площади Свободы с 10.00 до 15.00 будут работать развлекательные зоны, фотостенды, детские площадки, гонки на беговелах с призами, веломастерские, игровые стенды, лавки с едой и напитками, будут проходить конкурсы и презентации, велосипедные экскурсии, тест-драйвы и мастер-классы. Более того, на Велодень можно прийти без велосипеда, а уйти с двухколесным другом – второй год соорганизатор Велодня «Велопланета» разыгрывает велосипед.После завершения активностей на площади Свободы в 15.00 участники Велодня вернутся на улицы Харькова для традиционных вечерних «покатушек».В горсовете отмечают, что 20 мая с 8.00 до 14.00 в центре города будет запрещено движение транспорта.