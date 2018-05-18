Советы от ВХ

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Можно ли передать дело о наследстве другому нотариусу

Можно ли передать дело о наследстве другому нотариусу
Я подал заявление о принятии наследства одному нотариусу, но хочу оформлять у другого. Возможно ли это?
Виктор
Такой вариант возможен только в том случае, если наследственное дело заведено в государственной нотариальной конторе, разъясняет заведующая Седьмой харьковской государственной нотариальной конторой Ирина Теленкова. То есть документы хранятся в нотариальной конторе (в архиве конторы), а не у государственного нотариуса лично. Таким образом, если наследственное дело заведено в государственной нотариальной конторе, вы можете обратиться к любому нотариусу этой конторы для оформления документов.

Если же наследственное дело заведено у частного нотариуса — то по желанию наследника/клиента оно не может быть передано другому частному или государственному нотариусу. Такая передача наследственного дела возможна только в предусмотренных законом случаях, указанных в п.п. 2.7 п. 2 главы 10 раздела ІІ Порядка осуществления нотариальных действий нотариусами Украины.

Например, при установлении факта одновременного открытия нескольких наследственных дел (например, по месту жительства наследодателя и по местонахождению наследственного имущества), наследственные дела, открытые с нарушением требований статьи 1221 Гражданского кодекса Украины должны быть переданы по принадлежности нотариусу, в компетенцию которого входит ведение этого наследственного дела. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, то местонахождение недвижимого имущества или основной его части. Если же недвижимости нет, то местом открытия наследства будет привязано к основной части движимого имущества.

При одновременном открытии наследственных дел разными нотариусами по месту открытия наследства наследственное дело передается к тому нотариусу, у которого согласно бумажным носителям дело было открыто раньше.

В случае прекращения, приостановления нотариальной деятельности частного нотариуса, временной блокировки или аннулирования доступа в Государственный реестр прав по заявлению всех наследников, принявших наследство, наследственное дело может быть передано другому частного нотариусу (нотариальной конторе) в пределах одного нотариального округа по истечении установленного законодательством срока для принятия наследства. Частный нотариус (государственная нотариальная контора), которому передается наследственное дело, обязан принять его в производство.

В случае ликвидации государственной нотариальной конторы или прекращения частной нотариальной деятельности еще до передачи архива нотариуса (нотариальной конторы) в соответствующий государственный нотариальный архив наследственное дело может быть передано другому нотариусу в пределах одного нотариального округа. Для этого нужны заявления всех наследников.

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