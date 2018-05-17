Харьковская фабрика-кухня детского питания планирует выпуск новой продукции

Эту продукцию планируют изготавливать в новом цеху предприятия на проспекте Московском, 195, который открыли в прошлом году, сообщает пресс-служба горсовета
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По-прежнему работает цех на улице Механизаторской, 13. Всего на сегодняшний день на предприятии выпускают 27 наименований детской продукции, в том числе молоко, кефир, сметану, масло, йогурты, фруктовые настои, кисели, компоты, фруктовые и овощные пюре, каши.
За первый квартал 2018 года на городской фабрике-кухне было изготовлено более 2 млн порций, при этом часть из них бесплатно получили дети льготных категорий.
Готовую продукцию фабрики-кухни детского питания доставляют специализированным транспортом на 105 раздаточных пунктов в Харькове и Харьковской области. От момента поставки молока до выхода продукции непосредственно к потребителю проходит не более 15-18 часов. Сроки хранения готовой продукции – 24-48 часов. Она изготовлена с соблюдением всех технологий и приготовлена без консервантов. На предприятии в каждом цехе работают две собственные лаборатории, которые обеспечивают ежедневный контроль качества.