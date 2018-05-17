Советы от ВХ

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Как зарегистрировать брак за границей

Как зарегистрировать брак за границей
Я – гражданка Украины. Подскажите, пожалуйста, какие документы необходимы для регистрации брака за границей?
Дарина
Как разъяснила главный специалист Харьковского городского отдела ГРАГС ГТУЮ в Харьковской области Лариса Иванюк, прежде всего нужен загранпаспорт. В некоторых странах дополнительно необходим и внутренний паспорт гражданина Украины – например, в Италии, Швейцарии, Франции.

Кроме того, нужно предоставить документ о своем семейном положении.

— Ранее подобные справки выдавали органы государственной регистрации актов гражданского состояния. На сегодняшний день заявление о семейном положении составляется у нотариуса на специальном бланке в произвольной форме со слов гражданина. А в тексте документа указывается, что на данный момент гражданин не состоит в браке или состоял ранее, но брак прекращен, — рассказывает Лариса Иванюк. — Поскольку нотариус заверяет заявление, не проводя никаких проверок, ответственность за предоставление ложных сведений несет гражданин.

Гражданам, которые ранее состояли в браке, дополнительно необходимо предоставить свидетельство о разводе или решение суда (вынесенное после 27.07.2010 года и вступившее в законную силу) либо свидетельство о смерти (если вдовец, вдова).

— На всех перечисленных документах необходимо проставить апостиль или легализовать в установленном порядке. Кстати, для стран — участниц Минской конвенции от 22 января 1993 года апостиль не нужен, — уточняет Лариса Иванюк. — Следует также перевести документы на язык страны, в которой будет заключаться брак.

Надо учесть, что в каждой стране есть свои особенности относительно документов, необходимых для регистрации брака.

— В некоторых странах нужно предоставить свидетельство о рождении нового образца – в Италии, Испании, Дании, ФРГ, Турции, Швейцарии, Франции, США, Чехии. Где-то требуют справку с места жительства. Речь идет о Швейцарии и ФРГ. Поэтому за полным перечнем документов стоит обратиться в посольство той страны, в которой человек планирует регистрировать брак, — подсказывает Лариса Иванюк.

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