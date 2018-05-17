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В Харькове отмечают Всемирный день вышиванок: к вечеру перекроют Сумскую

В Харькове отмечают Всемирный день вышиванок: к вечеру перекроют Сумскую
В Харькове пройдут массовые мероприятия по случаю празднования Всемирного дня вышиванки. 17 мая 200 человек примут участие в Вышиванковой ходе.
Движение начнется в 16:30 на площади Конституции возле монумента Независимости. Пешим ходом колонна пройдет от площади Конституции до Харьковского театра оперы и балета.

В 18.30 состоится Парад вышиванок, во время которого около 500 граждане пройдут от площади Свободы до площади Конституции.

По предварительным данным полиции, всего участие в праздновании примут 700 человек. Охрану общественного порядка и безопасность граждан будут обеспечивать 150 полицейских, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. 

В связи с проведением массовых мероприятий с 16.00 до 19.30 будет ограничено движение транспорта по улице Сумской.

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