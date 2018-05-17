В Харькове люди в вышиванках остановят движение на Сумской 17 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пер. Мечникова до ул. Жен Мироносиц, будет запрещено с 15:30 до 17:00 17 мая.