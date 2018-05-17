В Харькове люди в вышиванках остановят движение на Сумской

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры
, это связано с проведением парада вышиванок.
Объезд закрытого участка будет организован по ул. Пушкинской.
В это время движение троллейбусов по ул. Сумской, на участке от пр. Независимости до пл. Конституции, будет запрещено.
Автобусы будут курсировать следующим образом:
№20э, 78э, 217э:
пер. Спартаковский - ул. Университетская - спуск Соборный - ул. Клочковская - ул. Пискуновская - пер. Рогатинский - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;
№65э, 296э:
ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки - ст. м. «Госпром»;
№119э:
пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - ул. Пискуновская - пер. Рогатинский - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пл. Свободы - пр. Науки и далее по маршруту;
№202э:
пер. Спартаковский - ул. Университетская (конечная) - спуск Соборный - ул. Клочковская - ул. Пискуновская - пер. Рогатинский - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту.