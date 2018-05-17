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В Молдове задержали подозреваемого в расстреле группы кавказцев в Харькове

В Молдове задержали подозреваемого в расстреле группы кавказцев в Харькове
Исполнителя расстрела группы кавказцев, который произошел в марте в Харькове, задержали на территории Молдовы.
«Из тех двух, которые задержаны, один имеет отношение к нам, второй - к другому преступлению на территории другой области, куда он будет экстрадирован», - заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

По его словам, экстрадиционная процедура может продлиться до шести месяцев.

«Мы зависим от выполнения молдавской стороной этих вопросов. Я думаю, что это будет сделано максимально быстро, но сроки могут быть и до полугода», - отметил начальник областной полиции.

Он добавил, что один из пострадавших в результате нападения - гражданин Грузии - имеет отношение к криминальному миру и отбывал наказание за умышленное убийство на территории России.

«Он, безусловно, все знает (о причинах нападения. – Ред.). Он имеет отношение к криминальному миру. На сегодняшний момент он находится на территории Украины, но со следствием не сотрудничает», - рассказал Бех.

Напомним, 29 марта в Харькове возле одного из ресторанов неизвестные из автоматов открыли огонь по группе мужчин кавказской национальности, в результате чего один человек погиб, еще они – получил ранение.

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