Минздрав сообщил о росте заболеваемости корью 17 мая 2018 г. источник 0 0

Количество заболевших корью за прошлую неделю в Украине значительно возросло.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, за 19-ю неделю 2018 года корью заболели 1407 человек: 651 взрослый и 756 детей. Количество новых случаев заболевания за последнюю неделю выросло. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ровенской, Черниговской области, а также в г. Киеве", - говорится в сообщении Минздрава.



Отмечается, что также растет доля взрослых, заболевших корью.



В Минздраве отметили, что с начала года корью заболели 15261 человек - 6243 взрослых и 9018 детей. За это время от осложнений болезни умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.



С начала года больше всего человек заболели корью в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.



Напомним, по данным Министерства здравоохранения, в 2017 году в Украине корью заболели 4 782 человека, 6 человек умерли от осложнений кори.