Здоровье

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Минздрав сообщил о росте заболеваемости корью

Минздрав сообщил о росте заболеваемости корью
Количество заболевших корью за прошлую неделю в Украине значительно возросло.
"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, за 19-ю неделю 2018 года корью заболели 1407 человек: 651 взрослый и 756 детей. Количество новых случаев заболевания за последнюю неделю выросло. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Винницкой, Волынской, Киевской, Львовской, Луганской, Ровенской, Черниговской области, а также в г. Киеве", - говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что также растет доля взрослых, заболевших корью.

В Минздраве отметили, что с начала года корью заболели 15261 человек - 6243 взрослых и 9018 детей. За это время от осложнений болезни умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

С начала года больше всего человек заболели корью в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Одесской и Черновицкой областях.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, в 2017 году в Украине корью заболели 4 782 человека, 6 человек умерли от осложнений кори.

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