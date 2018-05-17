Нацбанк упростил покупку валюты для погашения кредитов 17 мая 2018 г. источник 0 0

Национальный банк Украины предоставил заемщикам возможность выбирать банк с оптимальным курсом для покупки валюты при условии открытия валютного текущего счета.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №53, вступающее в силу 17 мая, ранее покупка валюты на эти цели была возможна только через банк, обслуживающий кредитный договор.



Кроме того, Нацбанк упростил для иностранных инвесторов порядок возврата инвестиций и инвестиционных доходов, предоставив нерезидентам возможность покупать валюту, если инвестиции были проведены за счет капитализации дивидендов.



Помимо этого, Нацбанк разрешил банкам проводить взаимные расчеты по операциям купли-продажи валюты и банковских металлов за гривни как до, так и после подтверждения соглашений с помощью Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины.