Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Александровский, 115 (п. №1, стояк) до 17:00 17.05.18 г.

Киевский район:
ул. Мироносицкая, 46, 53, ул. Мироносицкая, 49, ул. Каразина, 5, 6, 7/9, 8, ул. Мироносицкая, 56, 58, ул. Каразина, 12 до 20:00 17.05.18 г.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 11/2 (п. №4, стояк) до 17:00 17.05.18 г.

Новобаварский район:
ул. Баварская, 7-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.18 г.; пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №3, стояк) до 20:00 18.05.18 г.; ул. Камская, 1 (п. №2, стояк) до 17:00 17.05.18 г.

Основянский район:
ул. Грозненская, 56-а (п. №1, стояк), ул. Сохора, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.18 г.

Слободской район:
ул. Ковтуна, 15, 17, 19, 23, 40-а; пр. Героев Сталинграда, 173-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 17.05.18 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 130/132 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 17.05.18 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 16, ул. Дорошенковская (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №1, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 17.05.18 г.

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