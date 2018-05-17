Политика

  • 69
    •  / 

Украинские военные улучшили тактическое положение в зоне ООС

Украинские военные улучшили тактическое положение в зоне ООС
Украинские военные улучшили тактическое положение на одном из направлений в районе проведения операции Объединенных сил.
Как сообщает пресс-центр ООС, командование Объединенных сил поблагодарило средства массовой информации, блогеров и всех неравнодушных граждан за понимание в отношении конфиденциальности действий воинских частей и подразделений ОС.

«Несмотря на информационное противодействие со стороны агрессора о деятельности Объединенных сил, создание и освещение «фейковых» новостей, постановочных видеосюжетов, украинские Герои, которые служат в воинских подразделениях Объединенных сил, продолжают свою ежедневную боевую работу для восстановления территориальной целостности Украины», – подчеркнули в штабе.

«Сегодня командиры, сержанты и солдаты, которые непосредственно выполняют задачи по восстановлению территориальной целостности Украины, сообщат украинскому обществу об улучшении тактического положения на одном из направлений в районе проведения операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

«Командование Объединенных сил и в дальнейшем будет сообщать украинскому обществу о результатах проведения операции, не подвергая угрозе военные подразделения, ведущие боевые действия, и не обращая внимание на российскую пропаганду. Все будет хорошо», – подчеркнули в пресс-центре.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2620.82 грн
10 RUB 4.2065 грн
100 EUR 3088.37 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи