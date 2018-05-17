Украинские военные улучшили тактическое положение в зоне ООС 17 мая 2018 г. источник 0 0

Украинские военные улучшили тактическое положение на одном из направлений в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр ООС, командование Объединенных сил поблагодарило средства массовой информации, блогеров и всех неравнодушных граждан за понимание в отношении конфиденциальности действий воинских частей и подразделений ОС.



«Несмотря на информационное противодействие со стороны агрессора о деятельности Объединенных сил, создание и освещение «фейковых» новостей, постановочных видеосюжетов, украинские Герои, которые служат в воинских подразделениях Объединенных сил, продолжают свою ежедневную боевую работу для восстановления территориальной целостности Украины», – подчеркнули в штабе.



«Сегодня командиры, сержанты и солдаты, которые непосредственно выполняют задачи по восстановлению территориальной целостности Украины, сообщат украинскому обществу об улучшении тактического положения на одном из направлений в районе проведения операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.



«Командование Объединенных сил и в дальнейшем будет сообщать украинскому обществу о результатах проведения операции, не подвергая угрозе военные подразделения, ведущие боевые действия, и не обращая внимание на российскую пропаганду. Все будет хорошо», – подчеркнули в пресс-центре.