Раскрыт сюжет следующей части «Звездных войн»
17 мая 2018 г.
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17 мая 2018 г.
«У нас еще много историй о Хане и Чубакке, которые мы хотим рассказать, но следующая будет о Ландо», — подчеркнула Кеннеди.
На 2019-й запланирован релиз девятого эпизода франшизы.
Лэндо Калриссиан — темнокожий барон-администратор Облачного города, проигравший Хану Соло космический корабль Millennium Falcon.
Калриссиан появлялся в пятом и шестом эпизодах «Звездных войн» — «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». В фильмах классической трилогии персонажа сыграл актер Билли Ди Уильямс.
Калриссиан также появляется в последнем спин-оффе «Звездных войн», ленте «Соло. Звездные войны: Истории», в этой картине персонажа сыграл Дональд Гловер.
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