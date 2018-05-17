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Сегодня христиане празднуют Вознесение Господне

Сегодня христиане празднуют Вознесение Господне
Во всем мире 17 мая христиане восточного обряда празднуют Вознесение Господне.
Отметим, Вознесение относится к 12 самым большим праздникам в церковном году и отмечается на сороковой день после Пасхи, всегда в четверг.

Согласно Новому Завету, Вознесение Господне – день, когда Иисус Христос собрал всех апостолов в Вифании, на Елеонской горе, а затем вознесся на Небо, сев "справа от Отца". После этого Христос велел ждать Второго пришествия Спасителя на землю. В Священном Писании говорится, что в последний раз Иисус Христос сказал своим ученикам "Мир вам!" и дал напутствие: "Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и святого Духа, уча их хранить все то, что я повелел вам; и я с вами во все дни до конца мира".

Вознесение Господне отмечают в течение 10 дней: 16 мая - предпразднество, в этот же день - отдание праздника Пасхи; 17 мая - само Вознесение, в течение 8 последующих дней - послепразднество, которое завершается отданием праздника - в этом году 25 мая.

Отдельно заметим, что к празднику Вознесения Господня верующие выпекают обрядовый хлеб в виде лесенок, "чтобы было по чему Иисусу вылезти на небо".

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