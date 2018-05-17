Как победить простуду

Ученые Королевского колледжа Лондона синтезировали вещество IMP-1088, которое предотвращает репликацию вирусов, вызывающих риновирусную инфекцию или простуду.

Простуду вызывают более 200 штаммов вирусов, что осложняет создание универсального лекарства, подавляющего цикл размножения каждого из них. Однако исследователи разработали молекулу, блокирующую в клетках человека белок N-миристоилтрансферазу-1 (NMT-1), который используется инфекционными агентами для создания капсида — оболочки, защищающей генетический аппарат вируса от внешней среды.

NMT-1 важен не только для риновирусов, но и таких возбудителей опасных болезней, как малярийный плазмодий Plasmodium falciparum. Этот факт позволил исследователям найти молекулярную структуру, которая ингибирует присоединение инфекционного агента к миристоилтрансферазе. Показано, что IMP-1088 в сто тысяч раз более эффективен против простуды, чем все другие препараты, и приводит к полному подавлению репликации вирусов.

Хотя соединение еще не прошло клинические испытания, эксперименты на клеточных культурах продемонстрировали, что оно не токсично для организма человека. В настоящее время ученые разрабатывают аэрозоль для вдыхания внутрь, который будет подавлять размножение вирусов в легких человека. Испытания с участием людей начнутся не раньше чем через два года.