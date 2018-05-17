ДТП в Харькове: на Салтовке насмерть сбит пешеход 17 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Автомобиль Audi A6 насмерть сбил пешехода на улице Героев Труда, 2/48а.

ДТП произошло 17 мая в 8:00. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная група.



В Главном управлении Нацполиции в Харьковской области сообщили, что

28-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Предварительно установлено, что водитель превысил разрешенную скорость движения.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Водителя сейчас опрашивают сотрудники следственно-оперативной группы. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.