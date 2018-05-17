Происшествия

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ДТП в Харькове: на Салтовке насмерть сбит пешеход

ДТП в Харькове: на Салтовке насмерть сбит пешеход
Автомобиль Audi A6 насмерть сбил пешехода на улице Героев Труда, 2/48а.
ДТП произошло 17 мая в 8:00. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная група.

В Главном управлении Нацполиции в Харьковской области сообщили, что
28-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Предварительно установлено, что водитель превысил разрешенную скорость движения.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Водителя сейчас опрашивают сотрудники следственно-оперативной группы. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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