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Названы лучшие зомби-хорроры в истории

Названы лучшие зомби-хорроры в истории
Портал Vulture составил список из десяти лучших фильмов про зомби-апокалипсис в истории кинематографа.
Критики отбирали главные драматические ленты, поставив экшн-составляющую на второй план.

В перечень попали хоррор-мелодрама «Тепло наших тел» с Николасом Холтом, драма «Зараженная» с Арнольдом Шварценеггером, вышедший в 2016-м американский триллер «От этого песок становится красным» и южнокорейская лента «Вопль».

Также в список вошли фильмы «Новая эра Z», «Тут одна», «Голодные Z» и «Оно приходит ночью» (критики отметили, что эпидемия, от которой спасаются персонажи, позволяет приравнять ленту к зомби-хоррорам, хотя там не появляются сами зомби). Завершает перечень ирландская картина «Третья волна зомби» с Эллен Пейдж в главной роли.

Ранее в мае жюри Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявило «Острые козырьки» лучшим британским сериалом 2018 года. В номинации «Лучший зарубежный сериал» победил «Рассказ служанки».

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