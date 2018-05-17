Названы лучшие зомби-хорроры в истории
17 мая 2018 г.
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17 мая 2018 г.
В перечень попали хоррор-мелодрама «Тепло наших тел» с Николасом Холтом, драма «Зараженная» с Арнольдом Шварценеггером, вышедший в 2016-м американский триллер «От этого песок становится красным» и южнокорейская лента «Вопль».
Также в список вошли фильмы «Новая эра Z», «Тут одна», «Голодные Z» и «Оно приходит ночью» (критики отметили, что эпидемия, от которой спасаются персонажи, позволяет приравнять ленту к зомби-хоррорам, хотя там не появляются сами зомби). Завершает перечень ирландская картина «Третья волна зомби» с Эллен Пейдж в главной роли.
Ранее в мае жюри Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявило «Острые козырьки» лучшим британским сериалом 2018 года. В номинации «Лучший зарубежный сериал» победил «Рассказ служанки».
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