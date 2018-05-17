Технологии

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В Украине заработал Apple Pay

В Украине заработал Apple Pay
Крупнейший в Украине банк «ПриватБанк» запустил популярный в мире сервис платежей Apple Pay.
«Apple Pay в Украине! С сегодняшнего дня «ПриватБанк» запустил этот популярный в мире сервис платежей», - сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, запуск Apple Pay является показателем привлекательности украинского рынка для ведущих мировых инновационных компаний.

«Используя только свой смартфон, тысячи украинцев смогут перевести свои платежи в онлайн. Очень важно, что наше государство идет в ногу с мировыми трендами», - подчеркнул Данилюк.

Apple Pay представляет собой систему мобильных платежей, позволяющую пользователям iPhone и Apple Watch оплачивать покупки по бесконтактной технологии NFС, а также в интернете. Apple Pay совместим с существующими бесконтактными считывателями Visa PayWave, MasterCard PayPass, American Express ExpressPay.

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