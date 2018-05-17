В Праге назвали мост в честь украинского диссидента

В Праге пешеходный мост через реку Ботич назвали в честь украинского диссидента Василия Макуха, который 5 ноября 1968 совершил акт самосожжения на Крещатике в Киеве в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками.
"Усилия посольства и украинской общины в Чехии дали результат. Городской совет Праги принял решение назвать новый пешеходный мост через реку Ботич, которая является притоком Влтавы, в Пражском районе Вршовицы в честь украинского диссидента и борца за свободу Василия Макуха", - сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook.
Перебийнис добавил, что от этого моста берет свое начало улица Украинская в Праге.