В Праге назвали мост в честь украинского диссидента 17 мая 2018 г. источник 0 0

В Праге пешеходный мост через реку Ботич назвали в честь украинского диссидента Василия Макуха, который 5 ноября 1968 совершил акт самосожжения на Крещатике в Киеве в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками.

"Усилия посольства и украинской общины в Чехии дали результат. Городской совет Праги принял решение назвать новый пешеходный мост через реку Ботич, которая является притоком Влтавы, в Пражском районе Вршовицы в честь украинского диссидента и борца за свободу Василия Макуха", - сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook.



Перебийнис добавил, что от этого моста берет свое начало улица Украинская в Праге.