Энтони Хопкинс стал похож на бомжа
17 мая 2018 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
17 мая 2018 г.
Хопкинс играет короля Лира в новой экранизации одноименной пьесы Шекспира. В киноверсии для BBC герой в итоге оказывается на улице в потрепанной одежде и с тележкой накопленных вещей.
Как вспоминает режиссер фильма Ричард Айр, актер настолько вжился в роль, что одна из женщин не узнала его, приняв за бомжа. «Когда мы снимали в этом городе, женщина на коляске подъехала к Тони и сказала: "Ты знаешь, там дальше по дороге есть хостел... Так что ты можешь пойти туда со своей тележкой"», — рассказал Айр.
В «Короле Лире» также снялись Эмма Томпсон, Эмили Уотсон и Эндрю Скотт.
В апреле стало известно, что американский актер Джон Траволта изменился до неузнаваемости из-за дурацкой челки. Он подстригся и надел очки ради роли в картине «Лось».
Ранее актриса Шарлиз Терон растолстела до неузнаваемости и впала в депрессию. 42-летней артистке пришлось набрать более 20 килограммов для участия в картине «Талли», режиссером которой выступил Джейсон Райтман. Терон играет изможденную мать троих детей.
Читайте также:
Выбор читателей
|100 USD
|2620.82 грн
|10 RUB
|4.2065 грн
|100 EUR
|3088.37 грн