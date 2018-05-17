Энтони Хопкинс стал похож на бомжа

Британского актера Энтони Хопкинса спутали с бездомным мужчиной во время съемок в английском городе Стивенидж.

Хопкинс играет короля Лира в новой экранизации одноименной пьесы Шекспира. В киноверсии для BBC герой в итоге оказывается на улице в потрепанной одежде и с тележкой накопленных вещей.

Как вспоминает режиссер фильма Ричард Айр, актер настолько вжился в роль, что одна из женщин не узнала его, приняв за бомжа. «Когда мы снимали в этом городе, женщина на коляске подъехала к Тони и сказала: "Ты знаешь, там дальше по дороге есть хостел... Так что ты можешь пойти туда со своей тележкой"», — рассказал Айр.

В «Короле Лире» также снялись Эмма Томпсон, Эмили Уотсон и Эндрю Скотт.

В апреле стало известно, что американский актер Джон Траволта изменился до неузнаваемости из-за дурацкой челки. Он подстригся и надел очки ради роли в картине «Лось».

Ранее актриса Шарлиз Терон растолстела до неузнаваемости и впала в депрессию. 42-летней артистке пришлось набрать более 20 килограммов для участия в картине «Талли», режиссером которой выступил Джейсон Райтман. Терон играет изможденную мать троих детей.