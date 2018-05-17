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В Харькове будут судить ОПГ крупных мошенников

В Харькове будут судить ОПГ крупных мошенников
Обвинительный акт в отношении организатора и членов группировки, которые под предлогом участия в акции и получения скидки в магазинах завладевали деньгами пенсионеров, направлено в суд.
Общая сумма ущерба, причиненного преступниками, составляет более 500 тысяч грн.

Досудебное расследование по уголовному производству в отношении членов организованной преступной группы с межрегиональными связями, в состав которой входило около 20 человек, завершено.

Злоумышленники под предлогом участия в акции и получении скидки в магазинах завладевали деньгами пенсионеров. Во время досудебного расследования задокументировано 15 фактов преступной деятельности указанной группы.

Обвинительный акт направлен в один из судов города Харькова по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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