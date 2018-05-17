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В ночь с 16 на 17 мая у мусульман начался священный месяц Рамадан

В ночь с 16 на 17 мая у мусульман начался священный месяц Рамадан
В 2018 году священный месяц наступает с рассветом 17 мая. Всего Рамадан в этом году продлится 29 дней. Продолжительность поста зависит от лунного календаря и может составлять 29 или 30 дней.
Согласно религиозному преданию, именно в дни месяца Рамадан пророку Мухаммеду были ниспосланы первые отрывки Корана. Потому этот месяц считается священным и благословенным. Ночь, в которую произошло ниспослание, мусульмане называют Ночью предопределения. В 2018 году она выпадает с 11 на 12 июня.

Правоверные мусульмане, соблюдая пост, выполняют одну из пяти заповедей ислама. Суть поста заключается в отказе от приема пищи, курения, развлечений в светлое время суток, то есть от восхода до заката. Верующие должны следовать жестким ограничениям в питании, удовольствиях и развлечениях.

Цель поста – телесное и духовное очищение, усмирение своих низменных инстинктов и страстей. К основным требованиям поста относятся не только обязательный отказ от еды и питья от рассвета до заката, но и искреннее поклонение Всевышнему. Важно совершать благие дела, раздавать милостыню, проявлять сострадание и милосердие.

По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благодеяние. Особенно важной считается ночь 27-го числа Рамадана (в 2018 году – с 10 на 11 июня) – «Лейлат аль-Кадр» («Ночь могущества» или «Ночь предопределения»), когда Всевышний решает судьбы людей.

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