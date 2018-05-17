В Украине заработал реестр должников по зарплате

Как отметил во время презентации на сегодняшнем заседании правительства руководитель Минюста Павел Петренко, в реестре числятся предприятия как государственной, так и частной форм собственности.
«Каждый желающий сможет без каких-либо препятствий через портал erb.minjust.gov.ua проверить, платит ли конкретное предприятие зарплату своим работникам. Особенно актуальной эта информация может быть для бизнесменов в вопросе принятия правильного решения, стоит ли иметь дело с тем или иным контрагентом», – сказал Петренко.
Министр особое подчеркнул то, что в список попали все без исключения должники – никаких поблажек сделано не было.
Более того, в каждом регионе опубликована местная #ДошкаГаньбы злостных неплательщиков заработной платы, сообщает Урядовый портал на своей странице в Facebook.
По словам Петренко, со 2 апреля, когда стартовала кампания по взысканию долгов с неплательщиков зарплат, начали действовать спецгруппы госисполнителей, работа которых сфокусирована на выполнении таких производств. Была внедрена также система мониторинга показателей динамики задолженности. Кроме этого, на базе региональных управлений юстиции стартовала масштабная информационная кампания.
«С начала 2018 органами юстиции взыскано почти 170 млн. грн.
долгов по выплате заработной платы в пользу около 13 тыс. человек. Если до начала работы штабов Минюста ежемесячный уровень погашения долгов составлял 32,3 млн. грн., то после старта кампании только за полтора месяца нами взыскано уже 73,8 млн. грн. долгов по выплате зарплаты по всей стране», – объяснил министр юстиции.