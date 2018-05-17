Папа Римский придумал для монашек инструкцию пользования соцсетями 17 мая 2018 г. источник 0 0

Папа Римский Франциск издал инструкции, призывающие монашек использовать социальные сети «благоразумно и осторожно».

Как передает ВВС, в документе под названием Cor Orans разъясняются правила, регулирующие монастырскую жизнь, которые изданы еще в 2016 году. Там сказано, что новые установки предназначены для защиты покоя и рассудительности.



В инструкции упомянуты «социальные сети», но не указаны какие-то конкретные сайты или приложения, однако католическая газета The Tablet связывает рекомендации с Facebook и Twitter.



В документе отмечается, что благоразумие должно распространяться на «количество информации и типа коммуникации».



Начальные правила Sponsa Christi Ecclesia, посвященные женской монастырской жизни, были опубликованы еще в 1950 году папой Пием XII. В 2016 году их расширили новыми правилами папы Франциска.



Понтифик призвал монашек не позволять цифровым СМИ «стать местом бесполезного расходования времени».



Сам Ватикан является активным пользователем Twitter. На его аккаунте было размещено около 15 тысяч сообщений и более полутора тысяч на официальной англоязычной странице Папы.



У Святого Престола также есть учетные записи в Facebook, Instagram, YouTube и Google+.