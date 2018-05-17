Происшествия

  • 3881
    •  / 

Украине грозит катастрофа из-за нашествия жуков-короедов

Украине грозит катастрофа из-за нашествия жуков-короедов
Сосновые леса Украины уничтожает естественное биологическое оружие. Масштабы гигантские – за последние годы эти жуки-короеды загубили сотни тысяч гектаров леса.
Паразиты поселяются под корой сосны, вытягивают из нее соки, и дерево усыхает. Такая беда случилась из-за глобального потепления, считают энтомологи.

Украинские хвойные леса буквально усеянные желто-рыжими участками. Они разной формы и площади – складывается впечатление, что деревья как будто кто-то поджарил. Среди зеленых сосен есть целые острова сосен обнаженных и засушенных. Сильнее всего на сегодня пострадали леса Волыни и Житомирщины. Атака короедов такая массированная, что успеть с пешей ревизией просто нереально. Между тем в Хмельницком лесхозе мертвых сосен уже тысячи гектаров.

Верхушечный короед – жук размером не более трех миллиметров. Его ловят в феромонные ловушки, однако в основном для учета, а не с целью уничтожения.

Избавиться от этого жучка можно только ликвидировав само поврежденное дерево. И вырубать нужно не только уже сухие сосны, но и всю так называемую буферную зону вокруг них.

«Короеды-самцы сделали отверстия в стволе верхушки сосны. И теперь лишь вопрос времени, когда здесь появятся самки и начнется размножение. После этого их личинки просто съедят дерево изнутри, заблокировав все водоносные каналы», – рассказывают лесники.

Остановить такой сложный внутренний процесс уничтожения дерева невозможно никакими химическими средствами.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2620.82 грн
10 RUB 4.2065 грн
100 EUR 3088.37 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи