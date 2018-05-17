Украине грозит катастрофа из-за нашествия жуков-короедов 17 мая 2018 г. источник 0 0

Сосновые леса Украины уничтожает естественное биологическое оружие. Масштабы гигантские – за последние годы эти жуки-короеды загубили сотни тысяч гектаров леса.

Паразиты поселяются под корой сосны, вытягивают из нее соки, и дерево усыхает. Такая беда случилась из-за глобального потепления, считают энтомологи.



Украинские хвойные леса буквально усеянные желто-рыжими участками. Они разной формы и площади – складывается впечатление, что деревья как будто кто-то поджарил. Среди зеленых сосен есть целые острова сосен обнаженных и засушенных. Сильнее всего на сегодня пострадали леса Волыни и Житомирщины. Атака короедов такая массированная, что успеть с пешей ревизией просто нереально. Между тем в Хмельницком лесхозе мертвых сосен уже тысячи гектаров.



Верхушечный короед – жук размером не более трех миллиметров. Его ловят в феромонные ловушки, однако в основном для учета, а не с целью уничтожения.



Избавиться от этого жучка можно только ликвидировав само поврежденное дерево. И вырубать нужно не только уже сухие сосны, но и всю так называемую буферную зону вокруг них.



«Короеды-самцы сделали отверстия в стволе верхушки сосны. И теперь лишь вопрос времени, когда здесь появятся самки и начнется размножение. После этого их личинки просто съедят дерево изнутри, заблокировав все водоносные каналы», – рассказывают лесники.



Остановить такой сложный внутренний процесс уничтожения дерева невозможно никакими химическими средствами.