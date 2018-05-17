Харьков

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Китайская делегация ознакомилась с работой «Харьковводоканала»

Китайская делегация ознакомилась с работой «Харьковводоканала»
В рамках Х Международного туристического форума «Харьков: партнерство в туризме» делегация из города-побратима Цзинаня посетила Городские очистные сооружения №1 КП «Харьковводоканал».
Члены делегации изучили работу предприятия, а также поделились своими наработками в сферах водоснабжения и водоотведения. Гостям же рассказали, что уже на завершающей стадии находится тендер по реализации инвестиционного проекта реконструкции Диканевских и Безлюдовских очистных сооружений, который реализуется за счет кредитных средств Международного банка реконструкции и развития.

– Упор делается на очистку сточных вод от азота и фосфора, поскольку, начиная с 2000 года, их количество увеличилось. На этих объектах будет установлено современное оборудование, которое позволит повысить энергоэффективность и снизить затраты по данному показателю, – рассказал директор Департамента по инвестиционной политике, науке и инновациям КП «Харьковводоканал» Виталий Терещенко.

По словам заместителя директора Департамента городских коммунальных служб города Цзинань Вана Цюньшеня, подход к переработке сточных вод на Городских очистных сооружениях №1 похож на применяемый в Китае.

– Есть определенная разница в оборудовании и применяемых технологических процессах в Цзинане и Харькове, но сама система – похожа. Хорошо, что между нашими городами существует возможность обмениваться опытом и информацией в данной сфере и привносить что-то новое из Цзинаня в Харьков и наоборот, – сказал Ван Цюньшень.
Справка
Город Цзинань – столица провинции Шаньдун в Китайской Народной Республике. 23 мая 2007 года было подписано Соглашение об установлении побратимских отношений между городами Харьковом и Цзинанем.

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