Харьковчане успешно выступили на шахматном чемпионате Украины 17 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Соревнования среди юношей и девушек до 10 лет прошли в Николаеве. Харьковские спортсмены на чемпионате завоевали золотую и две бронзовые награды.