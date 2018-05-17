Харьковчане успешно выступили на шахматном чемпионате Украины

Чемпионом в молниеносной игре стал Роман Дегтярев. В девяти турах харьковчанин набрал восемь очков и превзошел ближайшего соперника на полбалла.
В быстрой игре бронзовым призером чемпионата стал Святослав Базакуца. Вместе с двумя спортсменами он набрал в девяти турах 7.5 очков, но по дополнительным показателям уступил соперникам и занял третье место. Победу в быстрых шахматах праздновал киевлянин Игорь Самуненков.
В быстрой игре среди девушек бронзовым призером стала Полина Басова. На счету харьковчанки было 6.5 очков. Чемпионкой Украины в этом виде стала Мария Габор из Закарпатской области (7.5 очков).
В классических шахматах харьковчанам войти в тройку призеров не удалось. Лучшие результаты в этом виде показали Полина Басова и Роман Дегтярев, которые, соответственно, заняли пятое и седьмое место, сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА
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