Два харьковских вуза выиграли конкурс стартапов от МОН 17 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Лучшие стартапы определяли в двух номинациях: «Экономически направленные инновации» и «Социально направленные инновации». Финал соревнований прошел 16 мая в министерстве образования и науки.

В номинации «Экономически направленные инновации» III место занял проект Харьковского национального университета радиоэлектроники – Eventyr, рекламная платформа дополненной реальности.



В номинации «Социально направленные инновации» I место было за Национальным аэрокосмическим университетом им. Жуковского «Харьковский авиационный институт» с образовательным порталом «Классная оценка».



При оценке проектов жюри обращало внимание на три основных критерия: новизна, масштабируемость (размер аудитории, на которую рассчитана разработка), состояние готовности к внедрению.



Всего же в этом году на участие в конкурсе было подано 240 заявок, из которых больше всего – от ЗВО (165). Также свои проекты присылали представители научных учреждений национальных академий наук, школ, колледжей, профессионально-технических училищ и тому подобное. В полуфинал отобрали 40 проектов, а в финал – 20.



Больше всего представленных проектов касались сферы IТ, образования, здравоохранения, агросектора, энергоэффективности, экологии, помощи людям с особыми потребностями.



– В этом году мы проводили конкурс стартапов уже в третий раз и получили наибольшее количество заявок за все время. Традиционно, самыми активными были университеты. Уже в следующем году мы планируем расширить возможность участвовать в конкурсе и для частных предпринимателей-разработчиков, – рассказала генеральный директор директората инноваций и трансфера технологий МОН Дарья Чайка.



Во время проведения конкурса работала демозона, где можно было ознакомиться с проектами финалистов и полуфиналистов. Там были представлены самые разные разработки – от живых австралийских раков, выращенных в прудах на юге Украины, до платформы дополненной реальности.



К примеру, немало внимания привлекла работа столичных школьников и студентов – «вечная канцелярия». Созданный ими блокнот не повреждается, не намокает и все сделанные в нем записи ручкой можно стереть обычным антисептиком. К нему в комплекте идет карандаш, который никогда не заканчивается. Он создан из металла, который окисляется при взаимодействии с бумагой и оставляет след. Надписи таким карандашом стираются обычным ластиком.



Еще одна «школьная» разработка – от ученика из Закарпатья, с которой он победил на Международной олимпиаде по экологии в Кении. Речь идет о создании бумаги из опавших листьев. По словам юного изобретателя, его разработку уже можно запускать в серийное производство. Для переработки подходят фактически любые листья, чтобы получить целлюлозу, их надо отварить в растворе натрия. А из отходов можно будет делать топливные брикеты и даже удобрения.



Изобретатели из СумНАУ, завоевавшие II место, предлагали посетителям выпить чай из одноразовых стаканчиков, которые не только являются абсолютно безопасными для окружающей среды и разлагаются за три месяца, но и даже удобряют почву. В будущем эта разработка может стать альтернативой не только для одноразовой посуды, но и ПЭТ-бутылок, в которых можно будет хранить масло, алкоголь и тому подобное.



Еще одно аграрное ЗВО – Винницкий НАУ – предложил проект энергосберегающей вибрационной мельницы, который в итоге стал победителем. Он позволяет производить измельчение до размера частиц от 5 до 50 микрометров, что в пять раз тоньше человеческого волоса. Это дает возможность больше активировать материал. К примеру, измельченные на такой мельнице лекарственные средства усваиваются организмом не за несколько часов, как при обычном измельчении, а максимум за час.



Победители конкурса получили призы от партнеров фестиваля – сертификаты на туристические поездки, на бесплатное участие в выставках Innovation market и Russian Israeli Innovation Summit 2018, на обучение и менторскую помощь, участие в International Startup University Battle в Копенгагене.



Конкурс стартапов состоялся в рамках Всеукраинского фестиваля инноваций, который проходил в МОН 15-16 мая, сообщает правительственный портал.