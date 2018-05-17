Экологи выиграли суд у охотобществ на Харьковщине 17 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Суд принял решение о прекращении права пользования охотничьими угодьями.

Из-за нарушения действующего законодательства приостановили такую деятельность Красноградской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов.



О принятом Харьковским окружным административным судом решении сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области. Именно это ведомство подало соответствующий иск в суд.



Причиной иска стали результаты плановой проверки пользователя охотничьих угодий, которую Госэкоинспекция провела в конце 2017 года.



В частности, проверкой было установлено, что обязанности, предусмотренные Законом Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте» и Законом Украины «О животном мире», предприятием в большей части не выполняются. Так, например, не обеспечивается проведение необходимых мер, направленных на охрану и воспроизводство охотничьих животных. Руководством районной ОУООР не обеспечена организация и проведение мероприятий по охране государственного охотничьего фонда, улучшению среды обитания охотничьих животных на угодьях, предоставленных в пользование, пояснили в Госэкоинспекции.



По результатам рассмотрения иска в мае 2018 года харьковским окружным административным судом вынесено решение в пользу Госэкоинспекции.