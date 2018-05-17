Общество

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Всемирный день вышиванки: в Харькове создали вышитый танк

Всемирный день вышиванки: в Харькове создали вышитый танк
На харьковском ГП «Завод им.Малышева» отметили Всемирный день вышиванки, создав желто-голубое полотно с танком «Оплот», расшитым национальными узорами. Полотно символизирует флаг Украины.
Как сообщили на предприятии, площадь баннера составляет 6 м². В вышивке танка использованы несколько узоров. Количество стежков достигает трех миллионов, в том числе на силуэт танка приходится 1,5 миллиона стежков.

Реализовали идею специалисты фабрики художественных изделий. По словам менеджера фабрики художественных изделий Анны Скляр, вышивание танка стало самым сложным заказом за все годы существования их предприятия.

Уникальное полотно с изображением малышевской боевой машины станет символом флагмана бронетанковой промышленности Украины и будет представлять предприятие, украшать торжественные и праздничные мероприятия.

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