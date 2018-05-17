Экономика

  • 150
    •  / 

Что подорожало в Харькове в апреле: статистика

Что подорожало в Харькове в апреле: статистика
Индекс потребительских цен в Харьковской области в апреле 2018 года составил 101,3%.
По данным ГУ статистики в Харьковской области, на продовольственном рынке в марте выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом на 1,9%.

Среди плодоовощной группы больше всего подорожали: морковь, капуста белокочанная, свекла – в 1,3-1,4 раза, лук репчатый – на 19,1%; помидоры, огурцы, сухофрукты, чеснок, яблоки, грибы, картофель – на 3,3-6,7%.

Кроме того, выросли цены на: соль – на 12,4%; мясо и мясопродукты, рыбу мороженую, макаронные изделия, спреды, мороженое – на 4-9,6%; молочные смеси для детского питания, сыры твердые типа «Эмменталь», сырки и творожную массу, маргарин – на 1,8-3,2%; хлеб пшеничный из муки первого сорта, сдобные изделия, чай, кофе растворимый, хлопья овсяные – на 1,6-3,6%.

Подешевели: цитрусовые, бананы – на 3,7-8,7%; консервированные овощи и грибы, сметана жирностью до 15% включительно, сыры мягкие жирные – на 2,1-2,6%;
сало, сахар, кофе молотый, крупа манная, гречневая – на 1,3-5,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 2,7% (самое существенное – водка премиум класса, вина столовые импортные, сигареты с фильтром отечественных марок, пиво – на 2,9-3,5%).

Среди непродовольственных товаров подорожали: отдельные модели одежды и обуви – на 10,6%; ламинат, плитка керамическая, смеси строительные сухие, краски, электроинструменты, обои, шкафы-купе, мягкая мебель – 1,9-6,7%; отдельные товары для личного ухода – 5,8%.

Подешевели холодильники, одеяла, мобильные телефоны, ноутбуки, USB флэш-накопители, игрушки (на 3,2-5,2%).

Среди услуг, оказываемых населению, подорожали: проезд в городском транспорте – на 26,8%; туристические услуги, услуги мобильной связи, медицинские услуги, услуги кинотеатров – на 2,4-6,4%.

Подешевели ритуальные услуги на 30,4%.

Среди услуг, связанных с содержанием жилья, повысились тарифы на водоснабжение и водоотведение на 0,2-0,6%.

В то же время уровень цен (тарифов) на содержание домов и придомовых территорий, электроэнергию, газ, каменный уголь, отопление и горячую воду остался без изменений.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 386.62 грн
100 EUR 386.62 грн
10 RUB 386.62 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи