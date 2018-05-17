Что подорожало в Харькове в апреле: статистика 17 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Индекс потребительских цен в Харьковской области в апреле 2018 года составил 101,3%.

По данным ГУ статистики в Харьковской области, на продовольственном рынке в марте выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом на 1,9%.



Среди плодоовощной группы больше всего подорожали: морковь, капуста белокочанная, свекла – в 1,3-1,4 раза, лук репчатый – на 19,1%; помидоры, огурцы, сухофрукты, чеснок, яблоки, грибы, картофель – на 3,3-6,7%.



Кроме того, выросли цены на: соль – на 12,4%; мясо и мясопродукты, рыбу мороженую, макаронные изделия, спреды, мороженое – на 4-9,6%; молочные смеси для детского питания, сыры твердые типа «Эмменталь», сырки и творожную массу, маргарин – на 1,8-3,2%; хлеб пшеничный из муки первого сорта, сдобные изделия, чай, кофе растворимый, хлопья овсяные – на 1,6-3,6%.



Подешевели: цитрусовые, бананы – на 3,7-8,7%; консервированные овощи и грибы, сметана жирностью до 15% включительно, сыры мягкие жирные – на 2,1-2,6%;

сало, сахар, кофе молотый, крупа манная, гречневая – на 1,3-5,1%.



Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 2,7% (самое существенное – водка премиум класса, вина столовые импортные, сигареты с фильтром отечественных марок, пиво – на 2,9-3,5%).



Среди непродовольственных товаров подорожали: отдельные модели одежды и обуви – на 10,6%; ламинат, плитка керамическая, смеси строительные сухие, краски, электроинструменты, обои, шкафы-купе, мягкая мебель – 1,9-6,7%; отдельные товары для личного ухода – 5,8%.



Подешевели холодильники, одеяла, мобильные телефоны, ноутбуки, USB флэш-накопители, игрушки (на 3,2-5,2%).



Среди услуг, оказываемых населению, подорожали: проезд в городском транспорте – на 26,8%; туристические услуги, услуги мобильной связи, медицинские услуги, услуги кинотеатров – на 2,4-6,4%.



Подешевели ритуальные услуги на 30,4%.



Среди услуг, связанных с содержанием жилья, повысились тарифы на водоснабжение и водоотведение на 0,2-0,6%.



В то же время уровень цен (тарифов) на содержание домов и придомовых территорий, электроэнергию, газ, каменный уголь, отопление и горячую воду остался без изменений.