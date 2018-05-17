Культура

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В Харькове открывается книжный фестиваль

В Харькове открывается книжный фестиваль
18 мая в 17:00 с уникальной выставки книжного плаката стартует фестиваль KharkivBookFest.
15 лучших работ, отобранных жюри конкурса «ЧИТАТИ», в состав которого вошли профессиональные художники, будут экспонироваться в этот день в Информационно-выставочном центре «Бузок». Также харьковчане смогут увидеть выставку книжного плаката на традиционной книжной ярмарке «День в саду» – финальном мероприятии фестиваля.

В торжественном открытии KharkivBookFest примут участие молодые харьковские поэты проекта Kharkiv poetry open air: Наталия Фандорина, Виталий Помазан, Мария Голубка, Алиса Волкова, Филипп Лавров, Сергей Савченко, Елена Го, Андрей Зинченко, Саша Кирьян, Артем Эльф, Нина Ежик, группы Busicama, Fever, такие исполнители как Артур Ленивенко, Александр Савченков, Павел Алдошин.

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