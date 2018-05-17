Словенские дипломаты знакомят украинцев с красотами своей страны

Проекты Slovenia / ART scanning и Photoarchive, презентованные в 2014 году в Харькове Посольством Республики Словения в Украине и Консульством Республики Словения в Харькове, призваны рассказать о стране не сухими словами - штампами туристических справочников, а путем творческих ассоциативных образов, с использованием новейших медиа и живописи. В ближайшее время выставка отправится во Львов.

• Проекты Slovenia / ART scanning и Photoarchive был презентован в Харькове в Центре современного искусства «ЕрмиловЦентр» в сентябре 2014 года.

• С 27 сентября по 19 октября 2014 года - 5000 посетителей, экскурсии и встречи с художниками - участниками проекта.

• Работу выставки освещало более 50 региональных и всеукраинских средств СМИ.

• С 18 по 30 ноября 2014 года проекты Slovenia / ART scanning и Photoarchive принимали участие в форуме современного украинского искусства Art Kyiv contemporary 2014 и по версии журнала Forbes вошли в пятерку самых интересных проектов форума.

• В мае 2015 проекты экспонировались в Министерстве иностранных дел Украины

Важная миссия этого проекта - поделиться радостью открытия, первыми впечатлениями, которые получили украинские художники Роман Минин, Алексей Яловега, Олег Винник-Штеп и Владислав Бондаренко, путешествуя Словенией, открывая для себя архитектуру Любляны, средневековый Пиран и завораживающие чудеса пещеры Постойна Яма, красивую во всей Словении гору Триглав. Первые впечатления - всегда самые интересные, всегда незабываемые, уверены организаторы выставки.«Если вам повезет открыть Словению по-настоящему, она очарует вас своими красотами и богатствами. Горные хребты, протянувшиеся на километры, заснеженные склоны и долины, прозрачная вода озер, сказочные водопады, голубое море, желтый песок пляжей, величественный многовековой лес, подземные пещерные царства... Вам непременно захочется вернуться сюда снова и снова», - говорят они.Словения очень бережно относится к своей истории и гордится своими красотами Старого Света. Старинные замки и средневековые улочки небольших городов сохранили очарование готики и барокко этой части Европы. Словения - страна, где сохранение культурного наследия, уважение к традиции и современное искусство воспринимаются как неотъемлемая часть жизни. Именно такое особое отношение словенцев к искусству и культуре помогли им сохранить свою национальную идентичность во времена отсутствия национальных политических институтов. О древней архитектуре и бережное отношение к ней - проект Photoarchive. А современную, динамичную и одновременно уютную и доброжелательную Словению представляет проект Slovenia / ART scanning.«Проекты Slovenia / ART scanning и Photoarchive- пример объединения усилий арт - сообщества и дипломатических институты для создания яркой презентации страны за ее пределами через современное искусство, для формирования межкультурного диалога и взаимопонимания», - подчеркивает Посол Республики Словения в Украине Наташа Прах.«Надеюсь, что эта творческая инициатива не оставит никого равнодушным, поддерживая сплоченность людей положительным подходом к искусству. И, возможно, станет моделью межкультурного диалога. Ведь Словения призвана поделиться своим культурным достоянием с Украиной ради общего европейского будущего», - отмечает Почетный консул Республики Словения в Харькове Анатолий Бондаренко.Торжественное открытие выставки во Львове состоится 23 мая в 17.00 по адресу: проспект Свободы, 20, Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого.