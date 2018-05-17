Милан Обрадович отпросился на матч с Александром Горяиновым

Героем этих событий стала легенда игры №1 Первой столицы – многолетний вратарь и капитан «Металлиста», а ныне тренер вратарей «Металлиста 1925» Александр Горяинов. Событие первое – это прощальный матч Александра, который на главном стадионе города состоится 23-го мая. Событие №2 – выход в свет книги «Легенда №29», в которой собраны всевозможные материалы о спортивной карьере Горяинова, передает пресс-служба клуба
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В пресс-конференции, кроме самого виновника торжества, приняли участие один из организаторов прощального матча – коммерческий директор ФК «Металлист» Антон Иванов, и соавтор книги «Легенда №29» Юрий Коротун. Присутствовавшие журналисты, коих в зале собралось около трех десятков, получили ответы на все вопросы, разузнав все о деталях проведения предстоящего поединка и, конечно же, об идее выпустить в свет такую автобиографическую книгу.
– Огромное спасибо всем, кто мой прощальный матч организовывает, – взял слово Александр Горяинов. – Помню, как-то Сергей Михайлович Стороженко поинтересовался, не хочу ли я провести что-то подобное? Я ответил, что в Харькове немало футболистов, достойных, чтобы их так проводили. Но эту идею подхватили, и вот сотрудники нашего клуба Антон Иванов и Юра Коротун помогают с воплощением в жизнь. Надеюсь, все болельщики от общения со звездами футбола получат истинное удовольствие.
О самой идее организовать и провести такой матч журналистам рассказал Антон Иванов.
– Идея организовать прощальный матч для Саши в воздухе витала уже давно, однако, как вы помните, еще в прошлом сезоне он был в заявке команды. Сейчас, когда Саша полностью переключился на тренерскую деятельность, общими усилиями мы эту задумку в жизнь и воплощаем, – резюмировал Антон Иванов.
Подробнее о составе участников этого матча рассказал Юрий Коротун. По его словам, к общению с каждым кандидатом организаторы подходили индивидуально, созванивались, общались, интересовались физической возможностью прибыть в этот день в Харьков. Приятно, что отказом не ответил никто, правда, ввиду различных причин, всех собрать, понятное дело, не получится.
– Сначала хотел бы сказать о человеке, которого мы еще не вспомнили, но который в организации матча был так называемым «локомотивом». Это жена Саши – Неля. Она во многом нам помогает. Что касается состава участников, то скажу так: общались и общаемся со всеми. Некоторые по различным причинам приехать не смогут, но большинство будет. Например, Милан Обрадович «отпросился» у главного тренера сборной Сербии, в тренерский штаб которой он входит. Будут Марлос, Эдмар, Андрей Березовчук, Сергей Кандауров, Роман Пец, Сергей Валяев, Валентин Слюсар и многие другие. Это касательно команды в желтом. За ее соперников сыграют Андрей Пятов, Руслан Ротань, Тарас Степаненко, Александр Хацкевич, Олег Шелаев и т.д. Ведутся переговоры с Дарио Срной, будем еще раз звонить Сергею Реброву и Андрею Воронину, – поделился информацией о матче Юрий Коротун.
Всем присутствующим была презентована игровая форма на предстоящий матч, а также различная сувенирная продукция. Сборная Александра Горяинова сыграет в желтой форме, сборная футбольных звезд Украины – в синей.
Также немало времени на пресс-конференции уделили и презентации биографической книги «Легенда №29». В ней собрано все от «А» до «Я» – все, что было в богатой футбольной жизни прославленного харьковского вратаря. Интересно, что в свободную продажу книга поступила всего несколько дней назад, а с помощью предзаказа ее приобрело уже 70 человек. Все они получат издание с подписью самого Александра Горяинова.
Идею выпустить подобную книгу долго вынашивала супруга Саши, а профессионалы своего дела Юрий Коротун и Виктор Галич сумели воплотить ее задумки в жизнь. Теперь каждый болельщик может ее себе приобрести. Книга продается в кассах ОСК «Металлист», в магазине «12 игрок», а также на интернет-сайте ФК «Металлист 1925»
. Там же можно купить и билеты на предстоящий матч.