Что увидели гости турфорума в Харькове

На три часа гости и жители города перенеслись в Харьков конца XVII – начала XVIII века. На нескольких террассах сквера разместились казацкий городок, ремесленные павильоны и корчма, а у фонтана артисты Большого Слобожанского ансамбля песни и танца представили слобожанский фольклор и национальные костюмы.
Как отметила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская, в этом году задачей практической части турфорума было показать представителям иностранных делегаций, гостям и жителям города материальное и нематериальное культурное наследие, которое есть у Слобожанской Украины.
– На ярмарке представлены ремесленники, которые чтят слобожанские традиции: коцарство, вышивку и слобожанскую роспись. На нижней террассе прошли казацкие бои и фехтование на саблях. Также гости смогли пообщаться с выдающимися украинскими деятелями – философом Григорием Сковородой и писателем Тарасом Шевченко. Для иностранных гостей и харьковчан очень важно помнить о культурном наследии, потому что мы часто забываем и не чтим те традиции, которые у нас есть, а это основной мотив, благодаря которому иностранные туристы к нам приезжают – посмотреть на то, чего нет у них, – подчеркнула Юлия Згурская.
Также гостей фестиваля угостили кулешом и медовухой, а все желающие смогли сфотографироваться в тематических фото-зонах с национальными костюмами, булавами, саблями, свитками и прочими атрибутами.
Передать атмосферу времен казацкого Харькова организаторам помогли артисты Харьковского национального театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко, Государственного академического украинского драматического театр им. Т. Шевченко, а также студенты Национального университета искусств им. И. Котляревского, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета
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