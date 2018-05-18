Харьков

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Харьковчане поделились с волынянами

Харьковчане поделились с волынянами
...Опытом в сфере регистрации.
Представители Департамента регистрации Луцкого городского совета изучают опыт Харькова по предоставлению административных услуг в сфере регистрации, сообщили в горсовете.

В рамках визита на Х Международный туристический форум «Харьков: партнерство в туризме» делегация из Луцка ознакомилась с работой профильного департамента Харьковского городского совета, посетила Региональный центр услуг и коммунальное предприятие «Харьковское городское БТИ».

Как отметил директор Департамента регистрации Олег Дробот, коллег из Луцка, в первую очередь, интересует Реестр территориальной громады города и связанные с его работой сервисы, предоставляемые через центры админуслуг.

– Мы показали коллегам, как можно автоматизировать и усовершенствовать процессы работы с документами в сфере предоставления услуг по регистрации места жительства, которые, как известно, в харьковских ЦПАУ занимают почти треть из всех административных услуг. Также презентовали коллегам новый Портал электронных сервисов, который сейчас тестируется перед запуском 1 июня, – рассказал Олег Дробот.

С 1 июня в Харькове начнет работу Портал электронных сервисов. Заодно будет значительно упрощена процедура получения справок о составе семьи. Органы местного самоуправления для предоставления административных услуг будут формировать такие справки самостоятельно, без участия харьковчан. В случае необходимости справку о составе семьи можно будет оформить в любом ЦПАУ города, а также в отделениях «Жилкомсервиса» по процедуре «мгновенной услуги».

По словам директора департамента регистрации Луцкого горсовета Юлии Соломко, харьковские идеи по реформированию коммунального предприятия БТИ также будут внедрять в Луцке.

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