Харьковчане поделились с волынянами

Представители Департамента регистрации Луцкого городского совета изучают опыт Харькова по предоставлению административных услуг в сфере регистрации, сообщили в горсовете
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В рамках визита на Х Международный туристический форум «Харьков: партнерство в туризме» делегация из Луцка ознакомилась с работой профильного департамента Харьковского городского совета, посетила Региональный центр услуг и коммунальное предприятие «Харьковское городское БТИ».
Как отметил директор Департамента регистрации Олег Дробот, коллег из Луцка, в первую очередь, интересует Реестр территориальной громады города и связанные с его работой сервисы, предоставляемые через центры админуслуг.
– Мы показали коллегам, как можно автоматизировать и усовершенствовать процессы работы с документами в сфере предоставления услуг по регистрации места жительства, которые, как известно, в харьковских ЦПАУ занимают почти треть из всех административных услуг. Также презентовали коллегам новый Портал электронных сервисов, который сейчас тестируется перед запуском 1 июня, – рассказал Олег Дробот.
С 1 июня в Харькове начнет работу Портал электронных сервисов. Заодно будет значительно упрощена процедура получения справок о составе семьи. Органы местного самоуправления для предоставления административных услуг будут формировать такие справки самостоятельно, без участия харьковчан. В случае необходимости справку о составе семьи можно будет оформить в любом ЦПАУ города, а также в отделениях «Жилкомсервиса» по процедуре «мгновенной услуги».
По словам директора департамента регистрации Луцкого горсовета Юлии Соломко, харьковские идеи по реформированию коммунального предприятия БТИ также будут внедрять в Луцке.