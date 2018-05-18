Украинские военные освободили поселок Пивденное 18 мая 2018 г. источник 0 0

Украинские военные освободили от боевиков поселок Пивденное Донецкой области.

Как информирует штаб операции Объединенных сил, в начале апреля противник активизировался в Пивденном. В частности незаконные вооруженные формирования с периодичностью два раза в неделю прибывали в Пивденное с целью проверки местного населения на лояльность к украинской власти и демонстрационного показа своего присутствия в нем.



Отмечается, что штаб 24 ОМБр имени короля Данила разработал план по взятию под свой контроль Пивденного. В 02:00 8 мая личный состав разведывательных подразделений бригады приступил к выполнению данного плана.



По состоянию на 06:00 8 мая подразделения бригады вышли на восточные окраины Пивденного. Во время выполнения 1-го этапа (взятие Пивденного под свой контроль) потерь личного состава бригада не понесла. По данным штаба ООС, противник понес потери: 1 боевик был убит и еще 1 ранен.



"Начиная с 11:00 8 мая противник действиями ДРГ и периодическим нанесением огневого поражения по подразделениям бригады, которые находятся на огневых позициях, пытается вытеснить их из Пивденного. Ответным огнем подразделения бригады нанесли противнику значительные потери: как минимум 15 человек убитыми и ранеными", - говорится в сообщении.



Указывается, что в ходе операции легкое ранение получил один украинский военный.



"В настоящее время ситуация в н.п. Пивденное сложная, но контролируемая. Боевую задачу по удержанию н.п. Пивденное выполняет сводное подразделение 24 ОМБр", - сообщают в штабе.