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«10 тысяч – это реально»: Гройсман в Харькове провел выездное заседание (фото)

фото: пресс-служб Харьковского облсовета и ХОГА

«10 тысяч – это реально»: Гройсман в Харькове провел выездное заседание (фото)
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр социальной политики Украины Андрей Рева 17 мая, во Всемирный день вышиванки, побывали с рабочим визитом в Харькове.
Это заседание коллегии Министерства социальной политики Украины, ради которого чиновники, собственно, слетелись в Харьков, словно на мед, прошло под руководством Владимира Гройсмана. Участвовали в мероприятии также областные и городские власти, представители региональных органов Минсоцполитики, областных и районных администраций, объединенных громад. Понятно, что все (ну, или почти все) чиновники – как местные, так и «понаехавшие» – были в вышиванках.

А на заседании речь шла, между прочим, о социальном обеспечении населения Украины, о запуске региональных социальных проектов и программ. Премьер также обратил внимание, что в Харьковской области успешно реализуются проекты в экономической, инфраструктурной и социальной областях.



Говоря о реформировании социальной сферы, глава правительства акцентировал внимание на том, что сегодня перед Министерством стоит новая задача – монетизация субсидий. Не обошел и вечно животрепещущий вопрос заработной платы:

– Мы открыли возможности роста минимальной и средней заработной платы. Сегодня имеем минимальную зарплату на уровне 3723 грн, а среднюю – около восьми тысяч гривен. Уверен, десять тысяч гривен средняя зарплата по Украине в 2019 году – это реально. Еще одна из наших задач – перестроить систему труда в стране из системы содержания безработных на систему создания рабочих мест.

По данным премьера, уже в этом году экономика Украины демонстрирует положительную динамику:

– Несколько дней назад Госстат обнародовал новые данные, у нас рост экономики в I квартале 2018 года – 3,1%. Языком реальных цифр: Украина в этом году должна выработать на 471 млрд продукции и услуг больше, чем в прошлом году, – отметил Владимир Гройсман.

Премьер подчеркнул, что особенно успешными, на его взгляд, являются результаты Харьковской области в сфере социального обеспечения, экономики, развития инфраструктуры.

Отдельно премьер коснулся темы ремонта дорог. По его мнению, на Харьковщине программа выполняется эффективно:

– Харьковская область – очень классный регион с огромным потенциалом, и наша задача – просто помочь его раскрыть. В рамках децентрализации мы передали десятки миллиардов на места, – сообщил премьер-министр.



Во время рабочей поездки Владимир Гройсман посетил ряд объектов инфраструктуры, которые строятся за счет софинансирования из государственного бюджета, в частности, ему показали строительство филармонии и харьковского метро.

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