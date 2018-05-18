Экономика

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Госстат оценил уровень жизни украинцев

Госстат оценил уровень жизни украинцев
Государственная служба статистики Украины официально оценила нынешнее социально-экономическое положение в стране.
Согласно этой оценке за январь-март 2018 года произошли небольшие улучшения, однако только в сравнении с предыдущим обвалом по многим направлениям.

Количество зарегистрированных безработных на конец марта составило 366,9 тыс. человек, из них помощь по безработице получали 81,8%. Уровень официальной безработицы в целом по стране на конец марта составил 1,4% населения трудоспособного возраста.

Средний размер пособия по безработице составил 2587 грн. – 69,5% минимальной заработной платы (3723 грн.).

Количество вакансий, заявленных работодателями в Госслужбу занятости, в марте по сравнению с февралем увеличилось на 29,6% – до 93 тыс.

Нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию в целом по стране сократилась с 5 человек на конец февраля до 4 конец марта.

В январе-марте размер средней зарплаты штатных работников составил 7974 грн., и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года он увеличился на 26,1%.

Средний размер оплаты труда во всех регионах был выше уровня минимальной зарплаты, однако лишь в четырех из них зарплата превысила среднюю по стране: Киев – 12392 грн., Донецкая область – 8572 грн., Киевская – 8206 грн. и Днепропетровская – 7995 грн.

Самая низкая зарплата, не превышающая 79% средней по экономике, была в Херсонской, Черниговской, Черновицкой и Тернопольской областях.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы за январь-март увеличилась на 2,3%, или на 53,8 млн. грн., и на 1 апреля составляла 2422,2 млн. грн.

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в январе-марте составил 103,5% (в соответствующем периоде предыдущего года – 103,9%).

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 4,2%. В то же время на 9,2% снизились цены на гречку, сахар и сало.

Тарифы на содержание домов и придомовых территорий выросли на 10,1%, водоснабжение – на 3,2%, канализацию – на 2,6%. Рост цен в сфере здравоохранения составил 3,3%.

Цены в сфере транспорта повысились на 3,8% главным образом из-за подорожания транспортных услуг на 6,4%, топлива и масел на 4%.

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