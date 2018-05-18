На Землю надвигается мощная магнитная буря 18 мая 2018 г. источник 0 0

Его пик придется на 1 и 2 июня, а "шлейф" бури будет тянуться в течение еще трех дней.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнц, в этот раз буря поднимется до уровня G2 и ее "шлейф" будет тянуться в течение еще трех дней.



Как известно, геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.



Геомагнитные бури являются одним из важнейших элементов космической погоды и влияют на многие области деятельности человека. По словам врачей, в дни магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание: головные боли, головокружения, слабость, раздражительность или полную апатию.



Необходимо избегать ссор и конфликтов, проводить больше времени на свежем воздухе и меньше взаперти, пить больше чистой воды и воздержаться от приема алкоголя. Любые тяжелые физические нагрузки рекомендуется отложить на другой период.