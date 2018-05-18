Мир

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На Землю надвигается мощная магнитная буря

На Землю надвигается мощная магнитная буря
Его пик придется на 1 и 2 июня, а "шлейф" бури будет тянуться в течение еще трех дней.
Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнц, в этот раз буря поднимется до уровня G2 и ее "шлейф" будет тянуться в течение еще трех дней.

Как известно, геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Геомагнитные бури являются одним из важнейших элементов космической погоды и влияют на многие области деятельности человека. По словам врачей, в дни магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание: головные боли, головокружения, слабость, раздражительность или полную апатию.

Необходимо избегать ссор и конфликтов, проводить больше времени на свежем воздухе и меньше взаперти, пить больше чистой воды и воздержаться от приема алкоголя. Любые тяжелые физические нагрузки рекомендуется отложить на другой период.

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