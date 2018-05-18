Происшествия

  • 204
    •  / 

В Харькове искали взрывчатку

В Харькове искали взрывчатку
Из трех бизнес центров в Харькове – на улицах Свободы, Богдана Хмельницкого и Московском проспекте – 17 мая было эвакуировано 550 человек.
Причина – поступившие в полицию сообщения о заминировании зданий.

Из здания на улице Свободы были эвакуированы 100 человек, осмотрено более 7000 м² территории.

В бизнес-центре на улице Богдана Хмельницкого осмотрено 1200 м² прилегающей территории и 5600 м² помещений, эвакуированы 150 граждан.

Из здания на Московском проспекте эвакуированы 300 человек, осмотрено 5000 м² помещений и 1000 м² прилегающей территории.

Всего эксперты осмотрели 19 800 м² помещений и прилегающей территории. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестра досудебных расследований. Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 386.62 грн
100 EUR 386.62 грн
10 RUB 386.62 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи