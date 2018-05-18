В Харькове искали взрывчатку 18 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Из трех бизнес центров в Харькове – на улицах Свободы, Богдана Хмельницкого и Московском проспекте – 17 мая было эвакуировано 550 человек.

Причина – поступившие в полицию сообщения о заминировании зданий.



Из здания на улице Свободы были эвакуированы 100 человек, осмотрено более 7000 м² территории.



В бизнес-центре на улице Богдана Хмельницкого осмотрено 1200 м² прилегающей территории и 5600 м² помещений, эвакуированы 150 граждан.



Из здания на Московском проспекте эвакуированы 300 человек, осмотрено 5000 м² помещений и 1000 м² прилегающей территории.



Всего эксперты осмотрели 19 800 м² помещений и прилегающей территории. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.



Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестра досудебных расследований. Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.