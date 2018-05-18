Харьков

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Троллейбусы на Павлово поле в субботу изменят маршрут

Троллейбусы на Павлово поле в субботу изменят маршрут
Движение транспорта по проспекту Науки, на участке от улицы Новгородской до улицы Отакара Яроша при движении в сторону Тобольской, будет запрещено с 8:00 до 18:00 19 мая.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с ремонтом проезжей части.

На этот период будет организовано двустороннее движение по полосе встречного направления.

Также с 9:00 до 18:00 19 мая будет запрещено движение троллейбусов по пр. Независимости, пр. Науки, на участке от ул. Серповой до ул. 23 Августа в направлении ул. Деревянко. В связи с этим, троллейбусы №2 и 18 будут курсировать так:

часть троллейбусного маршрута №2: разворотный круг «пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - разворотный круг «пр. Жуковского»;

(в обратном направлении): разворотный круг «пр. Жуковского» - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы - разворотный круг «пр. Победы»;

часть троллейбусного маршрута №2: разворотный круг «пр. Жуковского» - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки - разворотный круг «ст. м. «Научная»;

троллейбус №18: разворотный круг «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - разворотный круг «ул. Клочковская».

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