На Донбассе ликвидирован командир бригады террористов «Пятнашка» 18 мая 2018 г. источник 0 0

На Донбассе ликвидирован осетинский наемник Олег Мамиев с позывным "Мамай", командир бригады террористов "Пятнашка".

Как пишет в своем Telegram-канале Wargonzo, поздно вечером боевик проводил ротацию своих "бойцов" на Авдеевской "промке".



"В результате обстрела из АГС он получил тяжелые осколочные ранения. Граната разорвалась прямо над головой. Врачи несколько часов боролись за жизнь главаря "Пятнашки", но ранения в голову оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении.



Ранее о ликвидации Мамиева сообщал российский боевик и писатель Захар Прилепин.



Олег Мамиев сменил боевика Ахра Авизба с позывным "Абхаз", который ранее возглавлял банду "Пятнашка" и которого боевики подозревали в убийстве Арсена Павлова "Моторолы".