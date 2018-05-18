Какие документы должны подавать родители для зачисления ребенка в школу 18 мая 2018 г. источник 0 0

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказала, какие документы родители должны подавать для зачисления их ребенка в школу.

По ее словам, родители должны написать заявление, предоставить копию свидетельства о рождении ребенка, копию или оригинал медицинской справки. Если ребенок имеет особые образовательные потребности, то нужно подать копию заключения соответствующего центра, который указывает, какая образовательная траектория рекомендуется ребенку.



"Если вы хотите получить право на первоочередное зачисление, вам нужно доказать ваше место проживания - относится ли оно к участку обслуживания школы. Также приоритет имеют братики и сестрички тех, кто уже учится в этой школе, и так же приоритет имеют дети работников школы", - рассказала Гриневич.



Министр отметила, что ведомство внедряет очень гибкий принцип зачисления ребенка в первый класс – то, что ребенок проживает в том или ином месте, может доказать более десятка типов документов. Среди них - выписка из Единого государственного демографического реестра; документ, удостоверяющий право собственности на жилье; договор аренды; справка о взятии на учет внутренне перемещенных лиц и тому подобное.



Министерство образования и науки Украины проанализировало опыт 38 стран Европы в зачислении детей в 1-й класс школы и определило, что в 66% применяется территориальный принцип - то есть, дети идут в школы, расположенные вблизи места проживания.



По словам министра, в 18% стран вообще не принимают на свободные места детей из других районов.



"То есть у них нет выбора, это только твоя школа. Например, во Франции ты должен обязательно быть только возле своей школы", - сказала министр.



Гриневич отметила, что в 16% европейских стран территориальный принцип не применяется. Министр утверждает, что в этих странах "есть неудовлетворение и много критики при поступлении".



Однако будут в Украине и исключения из правил.



"Если, например, ваш ребенок имеет уникальные физико-математические способности и это выяснится на протяжении обучения в начальной школе, вы можете - уже по конкурсу - потупать в пятый класс в специализированные школы с углубленным изучением предметов", - рассказала министр.



По словам Гриневич, родители также могут зачислить своих детей в школы не по месту жительства, но если в этих школах будут свободные места.