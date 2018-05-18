Цена на нефть впервые с 2014 года превысила 80 долларов и может достигнуть ста

В ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг, 17 мая, стоимость фьючерсов на июль превысила отметку в 80 долларов США за баррель и составила 80,18 доллара, передает dw.com
. В течение дня этот показатель опустился чуть ниже этой психологически важной отметки - до 79,92 доллара, что на 80 центов выше показателя предыдущего дня.
Стоимость одного барреля нефти американской марки WTI на тот же час увеличилася на 54 цента - до 71,88 доллара. Этот показатель в тот же день также достигал максимума с ноября 2014 года, но затем несколько снизился.
Аналитики связывают новый рост цен на нефть с ситуацией в мире, в частности с опасениями, что предложение на рынке нефти снизится из-за санкций США против Ирана.
Выход США из ядерной сделки по Ирану может спровоцировать резкий рост цен на нефть, в результате стоимость "черного золота" в ближайшие месяцы может достичь 100 долларов, заявил глава французской Total Патрик Пуянне.
"Что совершенно очевидно на рынке существует спрос на еще 1,5 миллионов баррелей в день. Страны ОПЕК и не входящие в ОПЕК, Россия и Саудовская Аравия заключили очень эффективные соглашения… Но поверх этого, совершенно очевидно, есть геополитика. И заявление по Ирану совершенно очевидно стимулирует рост цен. И я не буду удивлен, если в ближайшие месяцы стоимость барреля нефти достигнет 100 долларов", — сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, передает "Прайм".
Он уточнил, что в результате выхода США из этого соглашения, проект Total в Южном Парсе в Иране может попасть под вторичные санкции, хотя реализация данного проекта проходила в полном соответствии с международным правом. И компания имеет обязательства, как перед своими партнерами в США, где у компании активов на 10 миллиардов долларов, так и в Иране. Поэтому Total в настоящий момент ведет диалог с французскими властями, чтобы минимизировать риски. В среду Total заявила, что выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране, если не сможет получить специальное разрешение от американских властей.
Пуянне также добавил, что стоимость барреля нефти будет расти из-за нестабильной ситуации в Венесуэле.