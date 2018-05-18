Петр Порошенко ввел новую должность в генпрокуратуре 18 мая 2018 г. источник 0 0

Президент Украины Петр Порошенко ввел в Генпрокуратуре должность прокурора по связи для Европейской организации по вопросам юстиции (Евроюста).

Соответствующий указ по вопросам сотрудничества между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции №128 / 2018 от 17 мая 2018 года размещен на сайте главы государства.



«С целью обеспечения сотрудничества в рамках Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции, ратифицированного Законом Украины от 8 февраля 2017 года № 1839-VIII, в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: определить, что Прокурором по связи для Европейской организации по вопросам юстиции является по должности прокурор Генеральной прокуратуры Украины», - говорится в документе.



Отмечается, что прокурор по связи для Европейской организации по вопросам юстиции командируется на должность советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве по месту нахождения Евроюста для исполнения функций по обеспечению сотрудничества в рамках соглашения о сотрудничестве между Украиной и организацией.



В частности, основными функциями этого прокурора является обеспечение обмена информацией с представителями государств-членов и органов Евроюста, разработка соответствующих документов, содействие координации взаимодействия правоохранительных органов государства с компетентными органами государств-членов Евроюста, взаимодействие с должностными лицами и представителями государств-членов Евроюста.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.