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Петр Порошенко ввел новую должность в генпрокуратуре

Петр Порошенко ввел новую должность в генпрокуратуре
Президент Украины Петр Порошенко ввел в Генпрокуратуре должность прокурора по связи для Европейской организации по вопросам юстиции (Евроюста).
Соответствующий указ по вопросам сотрудничества между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции №128 / 2018 от 17 мая 2018 года размещен на сайте главы государства.

«С целью обеспечения сотрудничества в рамках Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции, ратифицированного Законом Украины от 8 февраля 2017 года № 1839-VIII, в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: определить, что Прокурором по связи для Европейской организации по вопросам юстиции является по должности прокурор Генеральной прокуратуры Украины», - говорится в документе.

Отмечается, что прокурор по связи для Европейской организации по вопросам юстиции командируется на должность советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве по месту нахождения Евроюста для исполнения функций по обеспечению сотрудничества в рамках соглашения о сотрудничестве между Украиной и организацией.

В частности, основными функциями этого прокурора является обеспечение обмена информацией с представителями государств-членов и органов Евроюста, разработка соответствующих документов, содействие координации взаимодействия правоохранительных органов государства с компетентными органами государств-членов Евроюста, взаимодействие с должностными лицами и представителями государств-членов Евроюста.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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