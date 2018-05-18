Здоровье

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В Харькове растет заболеваемость корью

В Харькове растет заболеваемость корью
За последнюю неделю корью в Харькове заболели еще 18 человек.
Всего по состоянию на 16 мая корью в Харьковской области болел 101 человек. Среди заболевших — 36 детей, сообщили в пресс-службе Харьковского лабораторного центра.

Из 18 заболевших корью заразились 10 детей. В больницу госпитализировали 13 человек.

"Количество больных постепенно растет из-за того, что вирус легко распространяется. Поэтому контактирующие с больными быстро заражаются", - пояснила директор регионального лабцентра Любовь Махота.

Высокий уровень заболеваемости по-прежнему сохраняется в Валковском, Дергачевском, Змиевском, Красноградском, Сахновщинском и Харьковском районах.

Минздрав сообщил о росте заболеваемости корью


По данным МОЗ Украины, с начала 2018 года корью заболели более 15 тысяч человек, из них свыше 9 тысяч - дети. От осложнений за это время умерли шестеро детей и двое взрослых.

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