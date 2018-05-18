Спорт

  • 137
    •  / 

Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2018 по футболу

Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2018 по футболу
Группа из 18 аналитиков из UBS (крупнейший швейцарский финансовый холдинг) с помощью суперкомпьютера провела 10 тыс. симуляций перед стартом ЧМ-2018, чтобы рассчитать шансы сборных на победу в турнире.
Как сообщает bloomberg.com, в результате вычислений оказалось, что фаворитом Чемпионата мира являются 4-кратные чемпионы мира - немцы.

Таким образом, сборная Германии должна, по идее, догнать по титулам пентакампионов – бразильцев.



Кроме того, компьютер также рассчитал шансы команд на то, чтобы достичь определенной стадии плей-офф или выиграть группу.

Стоит отметить, что аналитики также включили в анализ сборную Италию, которая не пробилась в финальную часть ЧМ-2018. Шансы "Скуадры Адзурры" стать чемпионами "мундиаля" такие же, как и у хозяев чемпионата - россиян - 1,6%.

Отметим, что пяти командам компьютер не отвел ни единого шанса стать чемпионами. Среди них сборная Египта с лидером Мо Салахом.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 386.62 грн
100 EUR 386.62 грн
10 RUB 386.62 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи