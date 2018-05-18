Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2018 по футболу 18 мая 2018 г. источник 0 0

Группа из 18 аналитиков из UBS (крупнейший швейцарский финансовый холдинг) с помощью суперкомпьютера провела 10 тыс. симуляций перед стартом ЧМ-2018, чтобы рассчитать шансы сборных на победу в турнире.