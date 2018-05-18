Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2018 по футболу

Как сообщает bloomberg.com,
в результате вычислений оказалось, что фаворитом Чемпионата мира являются 4-кратные чемпионы мира - немцы.
Таким образом, сборная Германии должна, по идее, догнать по титулам пентакампионов – бразильцев.
Кроме того, компьютер также рассчитал шансы команд на то, чтобы достичь определенной стадии плей-офф или выиграть группу.
Стоит отметить, что аналитики также включили в анализ сборную Италию, которая не пробилась в финальную часть ЧМ-2018. Шансы "Скуадры Адзурры" стать чемпионами "мундиаля" такие же, как и у хозяев чемпионата - россиян - 1,6%.
Отметим, что пяти командам компьютер не отвел ни единого шанса стать чемпионами. Среди них сборная Египта с лидером Мо Салахом.