Санкции Украины в отношении России вступили в силу 18 мая 2018 г. источник 0 0

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая о применении санкций против некоторых физических и юридических лиц, связанные с агрессией Российской Федерации против Украины.

Соответствующий указ №126 / 2018 от 14 мая появился на сайте главы государства.



"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) " ... Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - сказано в тексте документа от 14 мая.



Поддержаны предложения по применению и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер, внесенные Кабмином, СБУ и НБУ.



"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к физическим лицам согласно приложению 1; юридическим лицам согласно приложению 2", - сказано в документе.



При этом приложения к указу не добавляются



МИД Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.