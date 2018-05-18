Политика

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Санкции Украины в отношении России вступили в силу

Санкции Украины в отношении России вступили в силу
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая о применении санкций против некоторых физических и юридических лиц, связанные с агрессией Российской Федерации против Украины.
Соответствующий указ №126 / 2018 от 14 мая появился на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) " ... Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - сказано в тексте документа от 14 мая.

Поддержаны предложения по применению и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер, внесенные Кабмином, СБУ и НБУ.

"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к физическим лицам согласно приложению 1; юридическим лицам согласно приложению 2", - сказано в документе.

При этом приложения к указу не добавляются

МИД Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

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