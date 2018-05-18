Общество

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Сегодня Украина вспоминает жертв депортации крымскотатарского народа

Сегодня Украина вспоминает жертв депортации крымскотатарского народа
18 мая в Украине и мире вспоминают жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа. Сегодня также отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа.
В этот день в 1944 году началась депортация крымских татар. За неделю до этого, 11 мая, было принято тайное постановление Государственного комитета обороны "О крымских татарах". Там было сказано, что они якобы причастны к массовой измене и колаборационизму.

18 мая в 03:00 началась массовая депортация и закончилась она приблизительно 20 мая. К операции были привлечены 32 тыс сотрудников НКВД. Людям давали на сборы от нескольких минут до получаса, разрешая брать с собой личные вещи, домашнюю утварь и прочее из расчета по 500 кг на семью. Однако на самом деле за отведенное время удавалось собрать лишь 20-30 кг вещей и продуктов.

В течение двух дней крымских татар свозили машинами к железнодорожным станциям в Бахчисарае, Джанкое и Симферополе, откуда эшелонами отправляли на восток.

Во время главной волны депортации (18-20 мая) выселили 180 014 человек. Еще 6 тыс мобилизованных молодых мужчин в течение апреля-мая отправили в Казахстан. И 5 тыс крымских татар заслали в лагеря треста "Москвоуголь".

5989 человек были арестованы по обвинению в сотрудничестве с немцами – они попали в ГУЛАГ.

8 января 1945 года был издан указ, согласно которому "спецпоселенцы" имели те же права, что и другие граждане СССР. Однако по факту они не могли самовольно покидать места поселений и должны были ежемесячно регистрироваться в милиции.

До окончания войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тыс крымских татар. Позже советский режим сделал из Крыма республику, лишив автономии, а в течение 1947-48-го более 80% крымской топонимики заменили на стандартные советские названия.

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